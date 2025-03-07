شرطة أبوظبي تضبط آسيويين بحوزتهما 184 كيلوغرامًا مواد مخدرة

ضبطت شرطة أبوظبي آسيويين ، بحوزتهما 184 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش في عملية "المخابئ السرية" .

وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العصابة التي يشرف عليها شخص آسيوي خارج الدولة استخدمت أرقام الهواتف الدولية لترويج المواد المخدرة.

وقال إن مديرية مكافحة المخدرات نجحت في ضبط الآسيويين متلبسين في إحدى إمارات الدولة وبحوزتهما الكمية المضبوطة مخبأة في أسطوانات للرخام وتمت إحالتهما للجهات القضائية .