17 مخالفة مرورية ترصدها الرادارات في دبي

حددت شرطة دبي 17 مخالفة مرورية تضبط بواسطة أنظمة الضبط التقني المروري الرادارات المعززة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بهدف نشر الوعي وتعزيز السلامة المرورية، وتتضمن مخالفات كانت تحرر حضورياً في السابق مثل إحداث الضجيج، وزيادة تلوين المركبة وقيادة مركبة منتهية الترخيص.

وقال مدير إدارة التقنيات المرورية بالإدارة العامة للمرور العميد مهندس محمد علي كرم في مؤتمر صحفي بحضور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة العميد عصام إبراهيم العور إن أبرز المخالفات التي تضبط مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، و تبلغ غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 80 كم/ ساعة، مبلغ 3 آلاف درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد عن 60 كم/ساعة، قيمة 2000 درهم وحجز المركبة لمدة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية بما يزيد عن السرعة المحددة بـ 50 كم/ساعة، مبلغ 1000 درهم، وأما تجاوز السرعة بما يزيد عن 40 كم/ ساعة، 700 درهم، وتجاوز السرعة عن 30 كم/ ساعة، مبلغ 600 درهم، وما يزيد عن 20 كم/ ساعة، 300 درهم.

وأضاف أن المخالفة الثانية هي تجاوز الإشارة الحمراء، وتبلغ قيمة الغرامة المالية المستحقة على مرتكبيها 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، ومخالفة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي وغرامتها 400 درهم، ومخالفة عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي، ويغرم مرتكبها بمبلغ 1500 درهم، و12 نقطة سوداء.

وأشار إلى ان القائمة تتضمن مخالفة عكس الاتجاه وكتف الطريقـ وتبلغ الغرامة المستحقة عليها 600 درهم، وحجز المركبة لمدة 7 أيام وتسجيل 4 نقاط بحق السائق، كما تضبط بواسطة الرادارات مخالفة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق وغرامتها 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً و6 نقاط سوداء.

عدم ربط الحزام والانشغال عن الطريق

وتشمل قائمة المخالفات كذلك مخالفة عدم ربط الحزام والانشغال عن الطريق، ويغرم مرتكبها بمبلغ 400 درهم، وأربع نقاط سوداء، ومخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، وغرامتها 800 درهم، و4 نقاط سوداء، وكذلك مخالفة زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن ما هو مصرح به فتبلغ الغرامة 1500 درهم.

كما ترصد رادارات شرطة دبي مخالفة عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية وغرامتها 400 درهم، وأربع نقاط سوداء للسائق، ومخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً التي تبلغ غرامتها 2000 درهم، و12 نقطة سوداء، وكذلك مخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، وتبلغ غرامتها 500 درهم و6 نقاط سوداء.

وتتضمن قائمة المخالفات التي ترصد بواسطة الرادارات قيام مركبة بالدوران من غير المكان المخصص وغرامتها 500 درهم، و4 نقاط سوداء، ومخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص التي تغرم بـ 500 درهم، و4 نقاط سوداء، وكذلك مخالفة الوقوف وسط الطريق دون مبرر وغرامتها 1000 درهم و6 نقاط سوداء.

وتشمل المخالفات دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة وغرامتها 1000 درهم، و4 نقاط سوداء، وكذلك مخالفة الوقوف خلف المركبات مما يعوق حركتها وتبلغ غرامتها 500 درهماً.