استشارة قانونية ...هل يجب على الموظف المستقيل التوقيع على هذه الورقة ؟

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

قدمت استقالتي من جهة عملي الخاص، مؤخراً ، وتواصلت معي إدارة شؤون الموظفين، للتوقيع على ورقة استلام مكافأة نهاية خدمتي، من دون أن أستلمها فعليا، وذلك بدعوى أنها مجرد توقيع لإنهاء الإجراءات، وأنهم سيقومون بتحويل المكافاة إلى حسابي البنكي في وقت لاحق.. وسؤالي هل هناك مشكلة قد أقع فيها إذا قمت بالتوقيع على هذه الورقة قبل أن أستلم مستحقاتي؟

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

يمكن التوقيع لإجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين مع كتابة لحين تحويل المستحقات وحتى دون كتابة هذه العبارة لأن القضاء جرى على عدم الاعتداد بذلك التوقيع على أنه دليل على سداد المستحقات وجعل على جهة العمل إثبات سداد المستحقات سواء نقداً أو بتحويل بنكي أو غيره.



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