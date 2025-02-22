شرطة دبي تغلق 4 مطابع لطباعتها بطاقات المساج

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم السبت، إغلاق 4 مطابع في دبي لقيامها بطباعة بطاقات مساج غير قانونية.

وأظهرت السلطات صورا للموظفين الذين تم القبض عليهم وقالت إن "أي شخص متورط في هذه المطابع قد يواجه عواقب قانونية".

ونصحت شرطة دبي بعدم الاتصال بالأرقام الموجودة على بطاقات التدليك، لأن ذلك قد يعرض الأفراد لمخاطر مثل السرقة أو الابتزاز من المشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وأكدت شرطة دبي أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شكلت فريقاً لتلقي البلاغات عن الممارسات السلبية المتعلقة ببطاقات المساج، والمتاحة على مدار الساعة.

وأضافت شرطة دبي أن هذه المبادرة تعكس التزامنا المستمر بحماية المجتمع وضمان السلامة في الإمارة مع العمل على القضاء على مثل هذه القضايا، وأشادت أيضاً بأفراد المجتمع على تعاونهم من خلال الإبلاغ بنشاط عن هذه الممارسات.