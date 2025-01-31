«التغير المناخي والبيئة»: «كوكاكولا الإمارات» خالية من «الكلورات»

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلوّ أسواق الدولة من منتجات «كوكاكولا» التي تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن جميع منتجات «كوكاكولا» المتداولة في الأسواق المحلية آمنة، ومطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة الغذائية في الإمارات.

وأصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة هذا التوضيح بعد إعلان شركة «كوكاكولا»، أنها أمرت بسحب واسع النطاق لمنتجاتها في بلجيكا وهولندا وبريطانيا، وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، بعد أن حددت الفحوص مستويات عالية من الكلورات.

وشددت الوزارة على أن المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات غير خاضعة لهذا السحب، حيث يتم إنتاجها محلياً في مصانع «كوكاكولا» للتعبئة الكائنة في إمارة أبوظبي.

وجدّدت وزارة التغير المناخي والبيئة تأكيد التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، من خلال التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية.