الإسعاف الجوي ينقذ آسيوي تعرض لحادث تصادم مركبتين بالشارقة

تمكنت أطقم طيران الإسعاف الجوي، في إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، من إنقاذ حياة شاب آسيوي، 25 عاماً، بعد تعرضه لإصابات بليغة إثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الخضيرة بإمارة الشارقة.

وجاء التدخل السريع بعد تلقي غرفة عمليات إدارة جناح الجو طلباً عاجلاً من الإسعاف الوطني لنقل المصاب، جواً بوطائرة الإسعاف الجوي إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم، حيث توفرت له الرعاية الطبية العاجلة أثناء الرحلة الجوية.