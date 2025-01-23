شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيلاً عصابياً للعملات المزيفة يقوده رجل أعمال عربي

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة - بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي، ممثلة في إدارة التحقيق الجنائي في وزارة الداخلية - من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص من جنسيات دول عربية، بتهمة حيازة عملة أجنبية مزيفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة سبعة ملايين و500 ألف دولار أميركي، وذلك بعد ورود معلومات من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً إلى تحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.

وتفصيلاً، ذكرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن مصادر سرية كشفت أن رجل أعمال في إمارة رأس الخيمة، يستعين بشخصين آخرين لترويج عملة مزيفة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرية، وجرى ضبط التشكيل العصابي وبحوزته عينات من العملة المزيفة، وبتفتيش منازل أعضاء التشكيل تم ضبط سبعة ملايين و500 ألف دولار أميركي مزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.