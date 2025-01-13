وفاة طفلتين إماراتيتين باصطدام مركبة بدراجتهما الترفيهية في رأس الخيمة

توفيت طفلتان مواطنتان (14 و15 عاماً) إثر تعرض الدراجة النارية الترفيهية التي كانتا تستقلانها، لحادث صدم من مركبة خاصة في شارع داخلي بإحدى مناطق رأس الخيمة.

وأفادت شرطة رأس الخيمة بأن تفاصيل هذا الحادث المؤسف وقع عندما صدمت سيارة، يقودها أحد المواطنين (37 عاماً)، دراجة ترفيهية تستقلها الطفلتان من الخلف، نتيجة عدم الانتباه من السائق، وذلك أثناء سيرها في أحد الشوارع الداخلية ما أدى إلى وفاة الطفلتين.

وذكرت شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، مساء أول من أمس، يفيد بوقوع الحادث، لتتحرك على الفور الدوريات المختصة وسيارة الإسعاف الوطني إلى المكان، حيث تبين أن الفتاتين قد فارقتا الحياة نتيجة الإصابات البليغة التي تعرضتا لها جرّاء التصادم، ليتم نقلهما بسيارة الإسعاف الوطني إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويهما، فيما تم توقيف السائق المتسبب، وتسلمت الجهات الشرطية المعنية ملف الحادث لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه النوعية من الحوادث.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بجمهور السائقين توخي الحيطة والحذر، والتقيد الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية والسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق، تفادياً لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي يروح ضحيتها الأبرياء.

. شرطة رأس الخيمة: الدوريات المختصة وصلت إلى المكان فور الإبلاغ عن الحادث، وتبين أن الفتاتين فارقتا الحياة نتيجة الإصابات البليغة التي تعرضتا لها جرّاء التصادم.