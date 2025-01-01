أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والساحلية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة.

وذكر المركز، في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح تكون شمالية غربية، تراوح سرعتها بين 15 كم في الساعة و30 كم في الساعة وقد تصل إلى 45 كم في الساعة، ويكون موج البحر في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:32، والمد الثاني عند الساعة 03:49، والجزر الأول عند الساعة 20:51، والجزر الثاني عند الساعة 07:40.

وأما في بحر عمان فيكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:52، والمد الثاني عند الساعة 23:33، والجزر الأول عند الساعة 16:37، والجزر الثاني عند الساعة 05:33.