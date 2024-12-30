دفاع مدني دبي يسيطر على حريق ببناية سكنية

سيطرت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب مساء أمس في واجهة بناية سكنية بمنطقة البرشاء، دون وقوع إصابات

وقال المتحدث عن الدفاع المدني إن بلاغاً ورد في الساعة 10 و33 دقيقة من مساء الأحد واستجاب على الفور مركز إطفاء البرشاء كجهة اختصاص ومستجيب أول ووصلت فرق الإطفاء خلال خمس دقائق من تلقي البلاغ.

وأضاف أنه تبين بعد الوصول إلى الموقع أن الحريق شب في الواجهة الأمامية للبناية التي تتكون من ثمانية طوابق، فباشرت على الفور عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.

وأشار إلى أن القائد الميداني للحادث أبلغ بعد قرابة نصف ساعة فقط بأن الحادث تحت السيطرة وتم احتواء النيران، وإخلاء جميع السكان بأمان دون وقوع أي إصابات،

وبعد نحو ساعة و10 دقائق من بدء عمليات الإطفاء، تم وضع المبنى تحت عمليات التبريد، وجرى تسليمه لاحقاً للجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة لتحديد سبب وقوع الحادث.

وتداول سكان مقاطع تبين الحريق الذي طال واجهة البناية، مشيرين إلى ان تعامل الإدارة العامة للدفاع المدني كان احترافياً لدرجة لافتة للأنظار إذ ظهرت كتل ضخمة من النيران، قبل أن يتم السيطرة عليها خلال أقل من نصف ساعة.

بدورها أرسلت شرطة دبي دورياتها لتسهيل حركة دخول مركبات الإطفاء، والمساعدة في إخلاء المبنى والمنطقة المحيطة ما ساهم في التعامل مع الحادث دون وقوع إصابات.