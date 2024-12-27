«شرطة دبي» تنظم فعاليات لتعزيز دمج أصحاب الهمم من دول «مجلس التعاون»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، فعالية مميزة لأصحاب الهمم من دول مجلس التعاون الخليجي في مجلس الخوانيج، بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، ومركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم، وجمعية الإمارات للصم، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، ومحاكم دبي والنيابة العامة بدبي.

وشهد الفعالية مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أحمد محمد رفيع، ومساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، اللواء علي عتيق بن لاحج، ومساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اللواء سيف مهير المزروعي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من أصحاب الهمم من دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، كما تم عرض منتجات وحرف يدوية من إبداع أصحاب الهمم، ما أتاح لهم فرصة للتعبير عن مواهبهم وإبراز قدراتهم، كما شارك مجلس الروح الإيجابية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم في الفعاليات، بعروض رياضية ومسابقات وجوائز متنوعة لأصحاب الهمم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام شرطة دبي بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، من خلال توفير بيئات ترفيهية وتعليمية مناسبة، وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص شرطة دبي على تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع.