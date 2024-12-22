إنجاز طرق داخلية في المويهات والروضة بعجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إتمام تنفيذ مشروع إنشاء الطرق الداخلية في منطقتي المويهات والروضة، الهادفة لتحسين الوصول إلى الأراضي والمساكن وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية، ويدعم التنمية العمرانية في الإمارة. وشمل المشروع إنشاء طرق بطول 10 كيلومترات في المنطقتين، ما يسهم في تسهيل حركة المرور، والوصول إلى المنطقتين. كما يسهم في تحفيز البناء والاستثمار، ودعم النمو العمراني.

وقال المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، إن «إنجاز المشروع يأتي ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير شبكة الطرق في الإمارة، لتحسين وصول المواطنين والمقيمين إلى مساكنهم، ودعم التنمية العمرانية».

وأضاف المهيري أن المشروع تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن الإنجاز يعكس التزام الدائرة بتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة. وأكد المهيري أن المشروع يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويساعد في تحقيق التكامل بين عناصر البنية التحتية.