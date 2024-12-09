شرطة دبي تلقي القبض على مجرم دولي وتسلمه إلى بليجكا

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء فرقها القبض على عثمان البلوطي، بلجيكي الجنسية، والذي يُعد أحد أبرز المطلوبين دولياً للسلطات البلجيكية، والصادر بحقه نشرة دولية حمراء، والمُدرج على قوائم منظمة الشرطة الدولية الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، لتورطه في الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية، والاتجار بالمخدرات.

وأوضحت شرطة دبي أن فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ألقت القبض على عثمان البلوطي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد تلقي مُذكرة ضبط دولية وردت من السُّلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السُّلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي.

وبيَّنت شرطة دبي أنها أحالت البلوطي إلى النيابة العامّة بدبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لما هو مُتبع في قضايا تسليم المطلوبين.

وأكدت شرطة دبي أن إلقاء القبض على عثمان البلوطي يأتي في إطار حرصها على التصدي للجريمة المُنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وعملها المتواصل على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل تحقيق هذا الهدف، في إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس التعاون في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة بما يعزز أمن وأمان المجتمعات حول العالم.