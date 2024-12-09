«شرطة دبي» تعزز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة جبل علي، ومجلس الروح الإيجابية، فعاليات مجتمعية وتوعوية، استهدفت أكثر من 200 عامل بمنطقة جبل علي، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، وبمشاركة قسم التنوع الثقافي بإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

شهد الفعاليات نائب مدير مركز شرطة جبل علي، العقيد أحمد جمعة غريب المحيربي، ورئيسة مجلس الروح الإيجابية رئيسة قسم التنوع الثقافي، فاطمة بوحجير، وعدد من الضباط والمسؤولين. وأكد العقيد أحمد جمعة أن المحاضرات التوعوية للعمال تضمنت تعريفاً بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً على تسليط الضوء على كيفية تقديم الشكاوى أو طلب المساعدة عبر قنوات التواصل المعتمدة، وذلك حرصاً على ترسيخ التواصل الفعال بين العمال والشرطة، بما يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.

وقالت فاطمة بوحجير إن الفعالية تهدف إلى توعية العمال بالقوانين العمالية عبر محاضرات ومسابقات توعوية وتثقيفية، تتضمن معلومات حول قنوات التواصل مع شرطة دبي، والخدمات التي تقدم لعموم الجمهور، وفئة العمال بشكل خاص، وأضافت أن هذه الجهود مستمرة على مدار العام، بهدف تعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين، والتأكيد على التزام شرطة دبي العميق بالدورين المجتمعي والتوعوي، عبر تنظيم فعاليات ومبادرات وأنشطة مجتمعية، ما يعزز شعورهم بالسعادة والإيجابية، ووجهت شكرها للجميع على جهودهم في إنجاح الفعالية.

العقيد أحمد جمعة:

. المحاضرات تعرّف العمال بكيفية تقديم الشكاوى أو طلب المساعدة عبر قنوات التواصل المعتمدة.