شرطة عجمان تضبط سائقِين وتحجز مركباتهم لارتكاب سلوكيات خطرة

ضبطت شرطة عجمان عدداً من المركبات المخالفة للقوانين والضوابط المرورية خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ53، في شارع شاطئ عجمان، وحجزت المركبات وأوقفت السائقين وأحالتهم إلى مركز شرطة المدينة الشامل.

وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم راشد حميد بن هندي، أن شرطة عجمان حجزت عدداً من المركبات مع تسجيل المخالفات بسبب مخالفة قواعد واشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد، ومخالفة قانون السير والمرور، وقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، والتسبب في الإزعاج والضجيج، والقيام بتغييرات جوهرية في محرك المركبة، ومخالفة ضوابط تزيين المركبات والقيام بسلوكيات مخالفة وغير لائقة خلال الاحتفال بعيد الاتحاد.

وأوضح أن من ضمن المخالفات التي ضُبطت خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد، استخدام أدوات الرش من قبل السائقين والركاب، والخروج من سقف المركبة والنوافذ.

وأشار المقدم راشد حميد بن هندي إلى أن السائقين الذين حُجزت مركباتهم خالفوا قانون السير والمرور، رغم التوعية المكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام لضوابط واشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد، بما ينافي المشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة تليق بمستوى ما وصلت إليه الدولة من حداثة وتطور واحترام للقانون والحرص على السلامة العامة.

ودعا السائقين والمحتفلين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات، والتقيد بقانون السير والمرور، وحذّر من أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد لكل من يخالف القواعد والقوانين المرورية، ويهدد سلامة الآخرين ويعرضهم للخطر.

. المخالفات شملت إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة، والتسبب في الإزعاج والضجيج، واستخدام أدوات الرش.