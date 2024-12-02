شرطتا دبي وأبوظبي تدعوان إلى التزام اشتراطات الاحتفال

دعا مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، الجمهور إلى التزام اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، وشملت تلك الاشتراطات منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، والتزام المحتفلين قواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، إضافة إلى حظر استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات)، سواء من قِبل السائق أو الركاب أو المشاة، كما شدد اللواء المزروعي، في بيان صحافي، أمس، على ضرورة عدم طمس لوحات أرقام المركبات الأمامية أو الخلفية، أو تغيير لون المركبة، أو تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم وضع أي ملصقات أو شعارات على المركبة باستثناء الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد، وفق الضوابط والشروط المحددة، وأكد حظر تغطية زجاج المركبات الجانبي أو الأمامي بالملصقات، أو استخدام شمسية أمامية، أو القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية أو الخارجية، أو تعطيل حركة السير أو إغلاق الطرق على الآخرين، وشدد على ضرورة عدم تحميل المركبة بأكثر من العدد المسموح به، وعدم خروج الركاب من النوافذ أو فتحة السقف، مؤكداً أن معظم هذه المخالفات تخضع لأحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023، بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تصل غرامة فك حجز المركبة إلى 50 ألف درهم.

إلى ذلك، دعت شرطة أبوظبي في بيان صحافي، أمس، السائقين والجمهور إلى التزام قوانين وأنظمة المرور، والتعاون مع رجال المرور الموجودين في الأماكن التي تقام فيها احتفالات «عيد الاتحاد الـ53»، تعبيراً عن الاعتزاز بإنجازات مسيرة الوطن الظافرة، وطالبت - ضمن مبادرتها «احتفل بأمان» تزامناً مع احتفالات «عيد الاتحاد» - بعدم استخدام أنواع الرش (سبريه الحفلات)، وعدم الخروج من نوافذ المركبة أو فتحة سقف المركبة، والالتزام عموماً بقوانين وضوابط الاحتفالات.