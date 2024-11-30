شرطة رأس الخيمة: خفض المخالفات المرورية 50% بدءاً من 1 إلى 31 ديسمبر

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اليوم، تخفيضات بنسبة 50% على جميع المخالفات المرورية بدءاً من الأول من ديسمبر المقبل وحتى 31 من الشهر نفسه، وذلك كمبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.

وجاء في منشور على حساب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على موقع "فيسبوك"، أن الإعفاء يشمل فقط المخالفات المرتكبة قبل 1 ديسمبر 2024، ولا يشمل المخالفات المشددة.

ودعت شرطة رأس الخيمة قائدي المركبات إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة المبادرة.

 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏سيارة‏‏ و‏تحتوي على النص '‏খ تزامنامع مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53 تعلن شرطة رأس الخيمة عن شطيمامة POLICE KHAIMAH RAS AL RAS بادر لتسوية وضعك تخفيض 50% على جميع المخالفات المرورية التخفيض لا يشمل المخالفات المشددة الإعفاء للمخالفات المرتكبة قبل 1 ديسمبر 2024 من 12/1 إلى 0ن/لى/ 12/31 0 طريق تطبيق IUAE ΜΟΙ الدهي rakpoliceghq‏'‏‏

 

 

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