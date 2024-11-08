شرطة الشارقة تنقذ آسيوياً تدهورت دراجته النارية في صحراء رﻓﺎدة

أنقذت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني شخصاً من الجنسية الآسيوية تعرّض لإصابات بليغة إثر تدهور دراجته النارية في صحراء رﻓﺎدة بمدينة المدام في المنطقة الوسطى.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً في تمام الساعة 12:28 ظهر اليوم الجمعة، يُفيد بوقوع حادث تدهور لدراجة نارية في صحراء رﻓﺎدة بمدينة المدام، وعلى الفور تحركت الفرق الشرطية المختصة مدعومة بطائرة البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني، والتي عملت على إخلاء المصاب ونقله إلى مستشفى الذيد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة على أهمية التزام أصحاب الدراجات، سواء من الملاك أو المستأجرين، بالأنظمة واللوائح المعتمدة أثناء ممارسة الأنشطة والهوايات الصحراوية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز السلامة العامة وتشجيع الممارسات الآمنة التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز الوعي بها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن ممارسة الأنشطة الصحراوية بطرق غير آمنة وفي المواقع الغير مخصصة لها تؤدي إلى حوادث جسيمة وخسائر في الأرواح، وحثت على تجنب القيادة بتهور والمجازفة بدخول المناطق الوعرة أو البعيدة عن مسارات الطوارئ، والالتزام بالإرشادات التي تضمن سلامة الأفراد وتعزز الأمن العام.