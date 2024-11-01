تفاهم بين شرطة دبي و«رمال لإنترنت الأشياء»

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة رمال لإنترنت الأشياء، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتوحيد جهودهما نحو الإسهام في تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة إلى جانب تسريع الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العميد منصور القرقاوي، ومن جانب شركة رمال الرئيس التنفيذي للشركة، خالد منصور العوضي.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان بجميع الوسائل الممكنة في تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال الابتكار، وإنشاء المجالات العلمية والتكنولوجية والتعاون في مجال المشاريع الابتكارية، والبحثية والتقنية، والتدريب وتطوير الكوادر، وغيرها من البنود الأخرى.

وقال العميد منصور القرقاوي: «تأتي مذكرة التفاهم ضمن سلسلة الخطوات التطويرية المستمرة لشرطة دبي في رفع جاهزيتها للابتكار والمستقبل، وتعكس سعيها في التعاون الفعّال في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي».