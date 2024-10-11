"الوطني للبحث والإنقاذ" ينفِّذ مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث تدهور آلية في وادي القور

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بـالحرس الوطني، بالتنسيق مع مجموعة حرس الحدود والإسعاف الوطني، بالإضافة إلى شرطة رأس الخيمة وشرطة دبي وإسعاف دبي مهمة إخلاء طبي لمصاب من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 58 عاماً في وادي القور التابع لإمارة رأس الخيمة إثر تعرضه لحادث تدهور آلية، مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة.

وعلى الفور تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع وإخلاء المصاب إلى مستشفى راشد في إمارة دبي لتلقي العلاج اللازم.