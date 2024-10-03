شهد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، حفل تخريج 187 طالباً وطالبة في أكاديمية شرطة دبي، بواقع 176 في الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة، وتخصصوا في كل من، الدكتوراه في القانون، والدكتوراه في العلوم الأمنية، والماجستير في القانون، والماجستير في علوم الشرطة، والبكالوريوس في القانون، إلى جانب تخريج 11 موظفاً من الدبلوم المهني في علوم المتفجرات والذخائر 2024.

حضر الحفل الذي نظمته أكاديمية شرطة دبي في قاعة مكتوم بن راشد، مدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي أحمد بن مسحار، والأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر علي المطوع، وعدد من مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة ونوابهم، ومدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، العميد الدكتور سلطان الجمال، ونائبه العقيد الدكتور منصور البلوشي، وعميد الأكاديمية العقيد الدكتور أحمد الشحي، وأعضاء مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، وأعضاء هيئة التدريس، وأهالي الخريجين.

وسلّم الفريق عبدالله خليفة المري، شهادات التخرج للطلبة، مهنئاً الخريجين، وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتطور والنجاح المهني والأكاديمي والشخصي، داعياً إياهم إلى تسخير علمهم في خدمة المجتمع والوطن، وألا يتوقفوا عن التزود بالعلم والمعرفة.

وقال العميد الدكتور سلطان الجمال، إن أكاديمية شرطة دبي تعد صرحاً علمياً أسهم خلال الأعوام الماضية في تخريج الكوادر المتعلمة والمتسلحة بالمعرفة المتقدمة في القانون، ويسهم خريجوها في مسيرة النهضة والتنمية في الدولة، واليوم، تعد الأكاديمية وجهة تعليمية رائدة ومتميزة في سمعتها في مجال القانون ومجال العلوم الأمنية والشرطية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن الأكاديمية تحتفي بتخريج 168 طالباً وطالبة من الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة، يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الدول الشقيقة والصديقة، مضيفاً أن التعليم هو الركيزة الأساسية، التي تعزز نهضة الوطن وريادته.

من جهته، قال مدير إدارة أمن المتفجرات، العقيد خبير خليفة حسن، إن تخريج 11 موظفاً في دبلوم المهني للمتفجرات الذي يعدّ أول دبلوم أكاديمي أمني معتمد من المركز الوطني للمؤهلات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، يسهم في تطوير مهارات المورد البشري، لافتاً إلى أن الدبلوم استمر عامين، وأسهم في رفع كفاءة وجاهزية الفرق التخصصية في مجال إبطال القنابل والتعامل مع المتفجرات والكشف عنها.

يذكر أن إجمالي عدد الخريجين من أكاديمية شرطة دبي منذ تأسيسها، بلغ في برامج الدراسات العليا والدراسات المسائية المنتظمة وبرنامج المرشحين، 7879 خريجاً وخريجة، بواقع 3115 من حملة شهادات البكالوريوس، و3134 إجمالي الخريجين من برنامج المرشحين، و586 من حملة شهادات الماجستير، و116 من حملة شهادات الدكتوراه، بالإضافة إلى عدد من خريجي البرامج الأكاديمية الأخرى.