عدم ترك مسافة آمنة يتسبب بحادث تصادم متتالي بين 4 مركبات

أصيب شخصان تراوحت إصابتهما بين المتوسطة إلى البليغة في حادث مروري وقع مساء اليوم الثلاثاء نتيجة حادث تصادم أربعة مركبات متتالية على امتداد شارع الإمارات سببه عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.

وتفصيلًا؛ ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم متتالي بين (4) مركبات على شارع الإمارات، وفوراً انتقلت كافة الفرق الشرطية ذات الاختصاص والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة سيدة بإصابات متوسطة وآخر بإصابات بليغة نقلا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، المقدم عبدالله المنذري، أن سبب وقوع الحادث هو عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، مشيراً إلى أن عدم الانتباه للطريق وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات هو السبب الرئيس لوقوع مثل هذه الحوادث المأساوية التي قد تسبب خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ونوه المنذري إلى الدور المهم للثقافة المرورية والمسؤولية لدى قائدي المركبات بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية الموضوعة؛ باعتبارها الوسيلة الآمنة لتحقيق أمن الطريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.