شرطة دبي تُنهي خلافاً بين زوجين بالنظر إلى المصلحة الفضلى لطفليهما

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، من حل خلاف عائلي بين زوجين، وإصلاح ذات بينهما، وتقديم النصح والمشورة والتوجيه لهما، بالنظر للمصلحة الفضلى للطفلين، ووفقاً للقانون الإماراتي "وديمة"، والذي يُحتم عليهما ضمان وحماية حقوق طفليهما أولاً.

وفي تفاصيل الشكوى، قال الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الزوجة تقدمت بشكوى إلى السفارة الإماراتية في الدولة الأوروبية، تُفيد فيها بأن زوجها حجز لها تذكرة ذهاب مع طفليها إلى الدولة الأوروبية التي يُقيم فيها ذويها، لقضاء إجازتها، ثم تعنت في دفع مصاريف نفقة طفليه وحجز تذاكر عودتهم إلى الدولة، فما كان منها إلا اللجوء إلى سفارة الدولة بحثاً عن حل يُنصف طفليها.

وأضاف الرائد آل علي " إن الزوجة الأوروبية وأثناء قضاء فترة إجازة مع ذويها، تقدمت بشكوى إلى السفارة الإماراتية (عبر الجهات المختصة)، تُفيد بعدم دفع زوجها نفقة إقامتها وطفيلها، أحدهما عامين، والآخر 5 أشهر، وتعنته عن دفع وحجز تذاكر العودة إلى الإمارات، وبتواصل السفارة مع الجهات المختصة، وصولاً إلى شرطة دبي، سارعت شرطة دبي إلى التواصل مع الأب لاستيضاح موقفه من الشكوى، ومحاولة التوصل إلى حلول ودية بين الطرفين وحل خلافاتهما دون الإضرار بالطفلين، ووضع مصلحتهما الفضلى فوق أي اعتبارات أخرى. وبتقديم النصح والتوجيه له، وبيان بنود القانون الإماراتي "وديمة"، عمل الأب على إرسال النفقات وحجز تذاكر عودة لعائلته، وتابعنا الحالة إلى حين التأكد من استيفاء كافة المطالب وعودتهم سالمين إلى الدولة، إلى جانب إلحاقهم في برنامج "طفل آمن" بغية التأكد من توفير بيئة آمنة تحقق الاستقرار للطفلين."

وأكد الرائد أن قسم حماية الطفل حريص على استقبال ومتابعة كافة الشكاوى والحالات الواردة إليه، سواء من داخل الدولة، أو القادمة من الخارج عبر الجهات الرسمية، منوهاً بأن شرطة دبي حريصة على ترسيخ العلاقات مع الشركاء ضمن عمل متسق ومتكامل يخدم مصلحة الأطفال ويكفل حقوقهم، إلى جانب التوعية على مدار العام بحقوق الطفل وفق القانون الإماراتي "وديمة"، ومتابعة كافة البلاغات الواردة بشأن الأطفال، واتخاذ إجراءات فورية تصون وتحمي حقوقهم التي كفلها لهم القانون.

يُذكر أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تستقبل كافة البلاغات المتعقلة بحماية حقوق الطفل، عبر خدمة حماية الطفل والمرأة في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب الاتصال بالرقم (901)، واللجوء إلى واحة الطفل بمقر القيادة العامة الرئيسي بمنطقة الطوار.