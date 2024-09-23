الشارقة للدفاع المدني تسيطر على حريق في 3 مستودعات بالصناعية 1

تعاملت فرق الدفاع المدني في الشارقة مع حريق نشب في ثلاث مستودعات للأجهزة الكهربائية؛ دون وقوع أي اصابات وحالت من انتشار ألسنة اللهب للمستودعات القريبة.

وأكدت الهيئة أن الحادث تحت السيطرة وتجري حاليا عمليات التبريد.

وتفصيلا، ورد بلاغ في تمام الساعة 15:35 مساء اليوم يفيد بنشوب حريق في 3 مستودعات؛ وعلى الفور تم إبلاغ مراكز إطفاء جهة الاختصاص الذين وصلوا لموقع الحادث، حيث باشرت فرق العمل على الفور عملها في احتواء الحريق، دون وقوع أي إصابات وجاري التعامل مع الحادث.