4 حراس أمن يظهرون شجاعة فائقة في دبي

أظهر أربع حراس أمن في دبي شجاعة فائقة في التعامل مع حريق بمركبة، وأدى تصرفهم المثالي إلى إخماده قبل انتشار النيران إلى مناطق أخرى، ومنحتهم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وسام الشجاعة تقديراً لدورهم.

وتفصيلاً، بادرت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي إلى تكريم أربعة حراس تابعين لإحدى الشركات المتخصصة في تزويد الخدمات الأمنية، تقديراً لإسهاماتهم وحسهم الأمني العالي وتفانيهم في العمل، منوهة بدورهم في التعامل مع حريق مركبة في المواقف الأمامية لأحد الفنادق الكبيرة على شارع الشيخ زايد.

وأفادت المؤسس يأن حارس الأمن المتواجد في المكان، أبلغ عن وقوع حريق، وتواصل مباشرة مع مشرف الأمن في الفندق الذي استدعى فريق العمل من الحراس، وساهموا في إخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى.

وبادر مدير إدارة الاتصال المؤسسي جمال العامري، ومدير إدارة المقاييس والرقابة المهندس خالد الحمادي، بحضور مدير مقدمي الخدمة الأمنية محمد المازمي التابعين لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إلى منح الحرس الأربعة وسام الشجاعة الذي يقدم للأفراد الذين يظهرون شجاعة فائقة في الحالات والأزمات الطارئة.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية حرصها الدائم على دعم الكوادر الأمنية في القطاع الأمني الخاص، منوهة بشجاعتهم واحترافيتهم في مواجهة التحديات. لافتة إلى أنها تسع جاهدة لتوفير بيئة عمل آمنة وتعزيز مستوى الكفاءة لدى العاملين، من خلال برامج تدريبية مبتكرة تتسق مع أعلى المعايير العالمية.