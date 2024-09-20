هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق حملة "سندكم" لتعزيز الوعي بالسلامة في البيئة التعليمية

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة "سندكم" التوعوية تحت شعار "طلابنا أمانة"، بهدف تعزيز الوعي بالسلامة في البيئة التعليمية والمنزلية على حدّ سواء، في خطوة تعكس التزامها المستمر بالمسؤولية المجتمعية وسلامة النشء.

وصرح العقيد د. ياسر محمد العلوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، قائلاً: "نؤمن بأن ترسيخ مفاهيم السلامة منذ الصغر يعد استثماراً في المستقبل، ونهدف من خلال "سندكم" إلى إعداد جيل واعٍ وقادر على المساهمة في تعزيز السلامة العامة في مجتمعنا."

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الأنشطة لتوفير بيئة تعليمية آمنة تدعم أهداف التنمية المستدامة بإمارة أبوظبي، مؤكدين على أهمية الوقاية كأساس لبناء مجتمع صحي وآمن للأجيال القادمة."

وفي توسيع لأهداف الحملة التوعوية "سندكم"، أكد التزام الفرق المختصة بتنفيذ الحملة بتقديم معلومات دقيقة وشاملة تشمل خطط الطوارئ وطرق الإخلاء الآمنة داخل المؤسسات التعليمية، وأساليب الوقاية من الحرائق والطرق الصحيحة والفعالة لمكافحتها حال اندلاعها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مخاطر الإصابات المحتملة وتقديم التدريبات الضرورية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية بشكل فعّال.

وفي ختام تصريحه، تمنى عاماً دراسياً مليئاً بالجد والعمل، والتوفيق والنجاح للجميع، مؤكداً على الدور البارز الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الوعي والسلامة بين جميع فئات المجتمع.

وتستهدف الحملة الطلاب، الكادر التعليمي، وأولياء الأمور، بهدف تعزيز ثقافة السلامة وتبني أفضل الممارسات الوقائية. وستشمل الحملة سلسلة من الأنشطة التوعوية وورش العمل التي تهدف إلى تعريف المخاطر المحتملة وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.