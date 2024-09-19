7 أخطار تسبب حرائق في أماكن العمل

حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من سبعة أخطار يمكن أن تسبب حرائق في أماكن العمل، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، وتوفير اشتراطات السلامة من الحرائق في أماكن العمل.

وذكرت أن الأخطار السبعة هي: التحميل الزائد على نقاط الكهرباء، واستخدام المعدات أو الأسلاك الكهربائية التالفة، وعرقلة معدات مكافحة الحريق وطرق الإخلاء، وعدم صلاحية طفايات الحريق للاستخدام، وارتفاع حرارة الآلات والتخزين غير السليم للمواد القابلة للاشتعال، وتنفيذ بعض أعمال اللحام في مناطق غير آمنة، وعدم صيانة أجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة.

وقالت إنها تفرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم على مخالفة الشروط الفنية المطلوبة من الدفاع المدني لصيانة أنظمة وأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والسلامة من الحريق.

وحددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضمن جهودها التوعوية الرقمية، ستة إرشادات لإخلاء أماكن العمل عند سماع إنذار الحريق وهي: التوقف عن العمل فوراً وعدم استخدام المصاعد، والتوجه إلى منطقة التجمع المحددة مسبقاً، ليتم التأكد من وجود الشخص، وإخلاء المبنى بهدوء ونظام، واتباع طرق الإخلاء المحددة والإسراع نحو أقرب مخرج سلالم، وعدم العودة إلى المبنى إلا إذا طلبت الجهة المسؤولة ذلك.

وأشارت إلى أنه يجب إشعار الموجودين في المبنى بحالة تستوجب الإخلاء ثم القيام بالاتصال برقم الطوارئ، وإخلاء المبنى بالمشي السريع، وليس بالجري، وعدم التدافع والتزاحم عند المخارج والأبواب، واتباع علامات مخارج الطوارئ أو أي من وسائل التوجيه الموجودة للإخلاء.

وشددت على ضرورة اتباع التعليمات التالية لاستخدام السلالم بأمان عند إخلاء مكان العمل بعد سماع إنذار الحريق، وهي: تجنب استخدام المصاعد لأنها قد تتعطل أو تشكل خطراً أثناء الحريق، والتحرك بهدوء وسرعة وتجنب التدافع والحفاظ على هدوئك لضمان خروج الجميع بأمان، والتوجه إلى مخرج الطوارئ، واستخدام السلالم المؤدية إلى مخرج الطوارئ الأقرب، وفقاً لإرشادات السلامة في المبنى، وبمجرد مغادرة المبنى، عدم الرجوع لأخذ أي شيء، والتوجه إلى نقطة التجمع الآمنة وانتظار التعليمات.

وتؤدي هيئة أبوظبي للدفاع المدني دوراً محورياً في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في المباني والمنشآت التجارية والصناعية، وصيانة المنجزات والمكتسبات في إمارة أبوظبي، وذلك بالتزامن المستمر والعمل بحرفية عالية، ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة وشراكة وتعاون مثمر.

وأكدت الهيئة حرصها على تبني مفاهيم الإبداع في تقديم الخدمات من خلال إطلاق المبادرات المبتكرة الخاصة بأفضل التطبيقات في خدمات الدفاع المدني، ومنها تطبيقات التحول الرقمي وفق رؤية حكومة أبوظبي واستراتيجية الإمارة أبوظبي لاستشراف المستقبل، وذلك بالاستناد إلى المعلومات الدقيقة لمتطلبات التطوير المستدام في بيئة آمنة، والتصدي للتحديات التنموية الرئيسة، وحل المشكلات بأساليب ووسائل غير تقليدية، مع الحرص على إدارة البيانات وأمن المعلومات بأمانة، والاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، وتوظيف «تقنيات المستقبل» في جميع المشاريع والبرامج التي تخدم القطاعات الرئيسة في الدفاع المدني، وتخلق فرصاً جديدة ذات قيمة عالية، لتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في جميع المجالات، ومنها خدمات الحماية والسلامة والمكافحة والإنقاذ، وتسهم في تحسين جودة الحياة لإسعاد المجتمع.

• 10 آلاف درهم غرامة مخالفة الشروط الفنية المطلوبة من الدفاع المدني لصيانة أنظمة وأجهزة الوقاية والسلامة من الحريق.