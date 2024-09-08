شرطة أبوظبي: إقبال كبير شهدته مبادرة تخفيض النقاط المرورية في معرض الصيد والفروسية

شهدت مبادرة خدمة تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة والتي قدمتها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي اقبالاً كبيراً من قائدي المركبات لمن عليهم نقاط مرورية خلال زيارتهم لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار "استدامة وتراث... بروح متجددة".

وأكد العميد أحمد جمعة الخييلي مدير ادارة المتابعة الشرطية و الرعاية اللاحقة أن المبادرة تأتي ضمن حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات استباقية ونوعية لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها المؤسسية في إسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة وثقة ورضا المجتمع والمسؤولية والمشاركة المجتمعية.

وأوضح ان إعادة التأهيل بشأن النقاط المرورية التأهيلية للسائقين المخالفين تمت وفقا للإجراءات المتبعة من خلال برنامجين الأول " تخفيض 8 نقاط مرورية "في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة " و الثاني استرجاع رخصة القيادة في حال ارتكاب المخالف 24 نقطة مرورية وذلك من خلال إلحاق السائقين المعنيين بمحاضرات توعية تثقيفية مكثفة لمدة 3 ساعات بعد دفع الرسوم المقررة.

وقال المقدم نهيان محمد بن زيتون المهيري رئيس قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية و الرعاية اللاحقة ان منصة الإدارة قدمت شرحا وافيا للزوار من قائدي المركبات ( مرتكبي النقاط المرورية) للاستفادة من الخدمة والتي تعتبر من الخدمات المعتمدة في شرطة أبوظبي وقد استفاد منها سائقي المركبات الخفيفة المترتبة عليهم نقاط مرورية من 8 إلى 23 نقطة كما استفاد قائدي المركبات ممن عليهم 24 نقطة مرورية من خدمة استرجاع رخصة القيادة بعد استكمال الإجراءات .

ولفت إلى أنه تم التوضيح للسائقين بأنه بإمكانهم الاستفادة من تطبيق تم أو مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات الأمنية لتحويل النقاط إلى رخصة قيادة سائق المركبة وتفاعل الزوار من قائدي المركبات مع الخدمة وقاموا بمتابعة الخطوات بدقة ثم توجهوا إلى كاونتر رقم 7 في جناح الأسلحة بالمعرض ودفع الرسوم (800 درهم) لبرنامج التخفيض و2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة كما حرصوا على حضور ومتابعة الدورة المقررة بمسرح مركز المعرفة مقابل البوابة رقم 5 بالمعرض لتسديد القيود في برنامج المرور والترخيص الاتحادي .

واستعرضت دورة تأهيل السائقين عدداً من المحاور حول "البرنامج" منها مفهوم النقاط المرورية والآثار المترتبة على تراكمها، والأنشطة المقدمة في قسم النقاط المرورية، وكيفية تجنب المخالفات المرورية وقواعد الضبط المروري وكيفية تخفيض النقاط واسترجاع رخص القيادة وعرض فيديوهات لبعض المخالفات والتي تم ضبطها عبر البوابات الالكترونية وكيفية تفاديها.