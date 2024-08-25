السيطرة على حريق في 4 مستودعات بـ"الصناعية 17" في الشارقة
نجحت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق نشب في 4 مستودعات للزهور البلاستيكية؛ دون وقوع أي إصابات.
وأكدت هيئة الشارقة للدفاع المدني، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 7:50 صباح اليوم، يفيد بنشوب حريق في 4 مستودعات للزهور البلاستيكية، وعلى الفور تم إبلاغ مراكز إطفاء جهة الاختصاص الذين وصلوا خلال 4 دقائق.
وباشرت فرق العمل على الفور عملها في احتواء الحريق، وتم السيطرة عليه خلال دقائق معدودة، دون وقوع أي إصابات لتبدأ عملية التبريد، وتسليم الموقع إلى الجهات المختصة لتحديد أسباب الحريق.
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