"الحرس الوطني" ينفذ مهمة إخلاء طبي لعائلة تعرضت لحادث مروري بليغ في سلطنة عمان
نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني وبالتنسيق مع وزارة الخارجية اليوم، مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث مروري بليغ مع عائلته في سلطنة عمان الشقيقة، نتج عنه حالة وفاة مواطنة ووقوع إصابات بليغة وتم نقلهم من موقع الحادث إلى مستشفى عبري لتلقي العلاج اللازم.
وبتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية النقل الجوي للمصاب من سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الامارات عبر طائرة البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني لاستكمال علاجه برفقة عائلته.
"الحرس الوطني" وبالتنسيق مع "الخارجية" تنفذان مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث مروري بليغ مع عائلته في سلطنة عمان نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني وبالتنسيق مع وزارة الخارجية اليوم الأربعاء مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث مروري بليغ مع عائلته في سلطنة عمان الشقيقة،… pic.twitter.com/G3KJmkRlMa— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 14, 2024
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