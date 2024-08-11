شرطة الشارقة تضبط تشكيلاً عصابياً خطط لتهريب وإدخال المواد المخدرة في أحجار رخامية

ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية يتم توجيههم من قبل تجار متواجدين خارج الدولة؛ خططوا لتهريب وإدخال أكثر من (226) كجم من مخدر الحشيش، والمؤثرات العقلية والعقاقير المخدرة، وإخفائها بجوف أحجار رخامية بغرض الترويج لها وبيعها داخل الدولة، وذلك في إطار جهودها في إحكام القبضة الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة، وسعيها المتواصل في كشف أساليبهم والتصدي لهم بكل حزم.

وأشاد نائب القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء عبدالله مبارك بن عامر بجهود فرق العمل وأدائهم في إحباط هذا المخطط المستحدث في إخفاء المواد المخدرة في جوف الأحجار الرخامية بغية الاتجار بها وترويجها، ولجميع الشركاء من أجهزة أمنية وهيئات ومؤسسات على تكاملية الأدوار، وتعاونها البناء في التصدي لهذه السموم ومنع انتشارها.

وأكد أن شرطة الشارقة تواصل تعزيز سياجها الأمني المتين من خلال ضرباتها الاستباقية الفعالة ضد مهربي ومروجي المخدرات وتجارها، واستعدادها الدائم بجاهزية عناصرها الميدانية، والتقنية في التصدي لأي تهديد يمس بأمن المجتمع واستقراره.

وتفصيلاً؛ كَشف مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، العقيد ماجد سلطان العسم، عن ورود معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي تدار عملياته من قبل تجار خارج الدولة يسعون لتهريب المخدرات والترويج لها وبيعها داخل الدولة.

وعليه باشرت إدارة مكافحة المخدرات عملياتها الميدانية للكشف عن أفراد العصابة، ورصد أنشطتهم، وتحديد ارتباطاتهم بالشبكات الإقليمية والدولية لتهريب المخدرات، وتبين أن أساليب التهريب المستخدمة كانت غير تقليدية، حيث لجأوا إلى إخفاء المواد المخدرة في جوف ألواح الأحجار الرخامية التي شُحنت إلى موانئ الدولة في محاولة للتهرب من أعين رجال الشرطة وقبضتها إلا أن مخططهم الزائف تلاشى بعد أن تم ضبطهم واحداً تلو الآخر متلبسين، وكانت لهم بالمرصاد.

وأشار إلى أنه جرى تعميم هذا الأسلوب المستحدث على كافة منافذ الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع جمارك الشارقة لقطع خط التهريب الذي أعده التشكيل الإجرامي؛ الأمر الذي يؤكد تضافر جهود جميع الجهات والأجهزة الأمنية وتكاملها لمكافحة المخدرات، والحد من انتشار هذه الآفة في المجتمع.

كما دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بعدم الإنصياع وراء المغريات الخارجية، وتعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة بينهم وبين رجال الشرطة، والإبلاغ عن المروجين لتلك الآفة عبر الرقم 8004654 أو عبر البريد الإلكتروني dea@shjpolice.gov.ae.