شرطة أبوظبي تسعد طفلة عربية من أصحاب الهمم

أسعدت شرطة أبوظبي الطفلة العربية رند من أصحاب الهمم بتحقيق امنيتها بمقابلة ضباط من شرطة أبوظبي لأعجابها الشديد بدورهم في إسعاد المجتمع إلى جانب ما تقوم به شرطة أبوظبي من تنفيذ مبادرات إنسانية واستباقية في إمارة أبوظبي وضمن حرصها على دعم المبادرات المجتمعية ومد جسور التواصل مع أفراد المجتمع لتعزيز ثقة الجمهور في الخدمات الشرطية.

وشارك في تحقيق الأمنية إدارة المراسم والعلاقات العامة " فرع العلاقات الإنسانية والاجتماعية" ومركز إسعاد العاملين والايجابية الوظيفية وفرع دعم وتمكين أصحاب الهمم في شرطة أبوظبي.

وأعربت الطفلة رند عن سعادتها البالغة بالمفاجأة السارة بزيارة ثلاث ضباط من شرطة أبوظبي في منزل أسرتها وتحدثت بفرحة كبيرة مع الضباط وسط تقديم هدايا تذكارية وباقة والاطمئنان على صحتها والتعرف إلى أحلامها وطموحاتها وتطلعاتها.

وأشاد والدا الطفلة بالمبادرات المتميزة التي تنفذها شرطة أبوظبي وحرصها المستمر على إسعاد المجتمع من خلال هذه الزيارة التي أدخلت السعادة ورسمت البهجة على وجه ابنتهما لتخوض تجربة لن تنساها في المستقبل.