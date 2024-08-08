تنفيذ إخلاء طبي لمواطنة تعرّضت لحادث مروري

نفذت وزارة الخارجية والمركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، مهمة إخلاء طبي لمواطنة إماراتية، إثر تعرضها لحادث مروري بليغ في ولاية عبري بسلطنة عُمان الشقيقة، نتج عنه إصابات بليغة، وتم نقلها من موقع الحادث إلى مستشفى عبري، لتلقي العلاج اللازم. وبتعاون ودعم السلطات العُمانية، تم تنفيذ عملية النقل الجوي للمواطنة عبر طائرة البحث والإنقاذ بالحرس الوطني إلى أرض الوطن لاستكمال علاجها. وفي هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات العُمانية المميزة في إنجاح مهمة الإخلاء الطبي.