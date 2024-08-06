ضبط 797.5 ألف سيجارة إلكترونية دون ترخيص في عجمان

ألقت شرطة عجمان القبض على شخصين من جنسية دولة آسيوية بتهمة بيع وتخزين 797 ألفاً و555 سيجارة إلكترونية دون ترخيص مع التهرب الضريبي.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، العقيد أحمد سعيد النعيمي، بورود معلومات عن «فيلا» في إمارة عجمان تستخدم لتخزين وبيع السجائر الإلكترونية.

وقال: «تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات وتمت مداهمة الموقع بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية لشركات عدة تعود ملكيتها إلى شخصين من جنسية آسيوية، وقد عُثر على 797 ألفاً و555 سيجارة إلكترونية مخزنة في خمس غرف في الفيلا تحمل علامات تجارية لمئات الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية، كما تم ضبط متهمَين أحدهما في العقد الرابع من العمر والآخر في العقد الثالث من العمر (من جنسية دولة آسيوية)، وتم توقيفهما وتحويلهما إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي».

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى الحذر من شراء البضائع من غير أماكن البيع المعتمدة وعدم التردد في الإبلاغ عنها.

وأكد أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكـل حزم مـع جرائم التهرب الضريبي، والعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.