شرطة دبي و"دو" تتعاونان لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الشرطية

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة، سلسلة اجتماعات لمناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية الخاصة بالتحول الرقمي الاستباقي في مختلف العمليات الشرطية، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال الحيوي المهم، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي .

وتضمن الاجتماع مناقشة 6 محاور للتحول الرقمي، أولها "محور اسعاد المجتمع" الذي تناول كل ما يتعلق بالتوعية، والإعلام الأمني، والتواصل الاجتماعي، والتنوع الثقافي، والمبادرات المجتمعية، والهوية المؤسسية، وإدارة الشركات، وثانيها "المحور المالي" الذي ناقش إدارة الإيرادات والتحصيل، والاستثمار والترشيد المالي، والرقابة المالية، والموازنة والحسابات.

وناقش المجتمعون المحور الثالث "محور التميز والريادة" والهادف إلى تطوير المبادرات والمشاريع، والعمليات الإدارية، والتقييم المؤسسي، والتميز المؤسسي، واستطلاع الرأي، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب " المحور الرابع" المتمثل في محور الشؤون القانونية الذي يتناول الاستشارات القانونية، والمنازعات القانونية، والتشريعات القانونية، والتدقيق القانوني.

كما وناقش المجتعون في المحور الخامس "الحوكمة وإدارة المخاطر"، وبحثوا إدارة الحوكمة، والأنشطة الرقابية، والمخاطر واستمرارية الأعمال، والتدقيق الداخلي، فيما ناقشوا في المحور السادس "أمن المعلومات"، وحوكمة أمن المعلومات، ومخاطر أمن المعلومات، والأمن السيبراني.

وحضر الاجتماع، كبار الضباط والمختصين والخبراء في مجالات الخدمات الرقمية، والتحول الرقمي، واسعاد المجتمع، والمالية، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى المتخصصين في مجال التميز والريادة.

هدف الإجتماعات

وأكد العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، أن الاجتماعات بين شرطة دبي وشركة دو تأتي بهدف تبادل الخبرات والتعاون والتدريب المُشترك بما يعزز الجاهزية وتحقيق الاستباقية واستشراف المستقبل الرقمي، إضافة إلى تطبيق الخدمات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعزز الأمن والأمان وتُسعد أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وجه بضرورة الحرص على تعزيز التعاون المُشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف المجالات المهمة، بما يعزز الريادة والتميز وتحقيق الاستباقية خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم ومنها القطاع الرقمي.

وأضاف أن الاجتماعات تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تحقيق الاستباقية في تطبيق الخدمات الذكية والرقمية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، موضحاً أن تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة تُسهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وتطوير العمليات والخدمات المختلفة.

وبين العميد الحمراني أن الإجتماعات تواكب أهدافها استراتيجية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025 التي تستهدف تعزيز الالتزام الحكومي الواسع عبر كافة القطاعات لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية.

تبادل الخبرات والأفكار

من جانبه، أكد أحمد بورحيمة، مدير إدارة تنفيذي للعلاقات الحكومية في "دو"، أن الاجتماعات المستمرة بين "دو" وشرطة دبي تعكس الالتزام العميق من كلا الطرفين بدفع عجلة التحول الرقمي والعمل سوياً من أجل تطوير العمليات المختلفة وتبادل الخبرات بما يحقق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، بترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، إذ أن التعاون الوثيق مع شرطة دبي يعكس السعي المشترك نحو تحقيق هدف واحد وهو التميز والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ويضمن تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية وكفاءة".