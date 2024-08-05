94 حادثاً لـ «عدم الالتزام وعكس السير والرجوع للخلف» بدبي

سجلت إحصاءات الإدارة العامة للمرور في دبي خلال الأشهر الستة الماضية 94 حادثاً مرورياً، منها 64 حادثاً لعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، فيما سجلت 14 حادثاً لقيادة المركبة بعكس اتجاه السير، و16 حادثاً نتيجة الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة.

وحذر نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، من أن هناك أخطاء جسيمة يرتكبها بعض السائقين قد يتسببون بها في حوادث مرورية مروعة، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص يسقطون ضحايا لأخطاء الآخرين نتيجة عدم إدراك بعضهم لخطورة المخالفات المرورية التي يرتكبونها في بعض الأحيان، ظناً منهم أنها بسيطة مع العلم أنها قد تتسبب في وقوع حوادث مأساوية يذهب ضحيتها أناس أبرياء.

وأشار إلى أنه تم رصد مخالفات ارتكبها سائقون كادوا أن يتسببوا في حوادث مرورية بليغة، تمثلت في الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة، والقيادة بعكس اتجاه السير، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي.