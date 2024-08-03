خلال 5 دقائق من البلاغ .. شرطيان ينقذان امرأة من الغرق في دبي

تعامل شرطيان تابعان لشرطة دبي باحترافية وسرعة استجابة مثالية مع بلاغ عن حادث غرق، وتمكنا من إنقاذ امرأة كانت تغرق في منطقة المارينا، وتم تكريم الشرطيين على جهودهما بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري.

وأفاد مدير مركز شرطة الموانئ العميد حسن سهيل بأن بلاغاً ورد إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، بأن امرأة كانت تسبح منطقة المارينا وأوشك على الغرق وكانت تستنجد بالموجودين وخلال 5 دقائق من تلقي البلاغ، وصلت الدورية الأمنية البحرية، التي تقل العريف أمجد محمد البلوشي، والعريف خميس محمد العيسائي والعيسائي إلى المكان، وأنقذا المرأة وقدما لها المساعدة لحين وصول سيارة الإسعاف.

وناشد سهيل الراغبين في السباحة إلى التوجه للمناطق المختصة لذلك، واتباع تعليمات السلامة والإرشادات، وتجنب النزول إلى البحر لمن لا يجيد السباحة، وعدم ترك الأطفال في الماء لوحدهم، أو السباحة خارج المساحة المخصصة، والتأكد من وجود مُنقذ، وارتداء الملابسة المناسبة، وعدم السباحة تحت تأثير المواد المخدرة والكحول، والابتعاد عن المغامرة والتحدي، وتجنب المزاح في الماء بين الأصدقاء، وعدم السباحة بعد تناول الطعام مباشرة، أو ممارستها بعد الغروب إلا في المناطق المخصصة لذلك مثل الشواطئ الليلية.

وأكد أن تكريم الشرطيين يأتي في إطار تحفيز وتشجيع مُنتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع وسرعة الاستجابة مع البلاغات، مؤكداً أن الشجاعة والتضحية في سبيل الآخرين والمحافظة على حياتهم وسلامتهم تظل سمة ملازمة للعمل الشرطي ونهجاً ثابتاً في إعداد رجال الشرطة وتأهيلهم وتدريبهم على القيام بواجباتهم المهنية.

من جهتهما أعرب الشرطيان عن تقديرهما للقيادة العامة لشرطة دبي، معربين عن امتنانهما لهذه اللفتة الكريمة واهتمام القيادة بكل منتسبيها ومتابعتها لعملهم ميدانياً، لافتين إلى أن التكريم بمثابة وسام شرف لهما وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة وإسعاد الجمهور.