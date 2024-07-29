تسليم مدير منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية إلى السلطات الهولندية

أشاد رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، بجهود دولة الإمارات وتعاونها الأمني في مكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية، وذلك عقب تسلم السلطات الأمنية الهولندية من شرطة دبي المطلوب لديها «فيصل تاغي»، مُعرباً عن سعادته وتقديره للعلاقات الثنائية المُشتركة بين الجانبين.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي إلقاءها القبض على «فيصل تاغي»، هولندي الجنسية، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، عقب صدور مُذكرة قبض دولية بحقّه بتهمة جرائم الاتجار في المخدرات، وغسل الأموال، والاتجار في البشر، وإدارة منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية، وذلك بفضل التعاون المُثمر مع كل من الشرطة الهولندية و«الإنتربول».

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، أن التعاون الأمني يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز روابط العلاقات الدولية، وتوطيد الشراكات مع الأجهزة الأمنية والشرطية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالعمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة.

وتحركت شرطة دبي لإلقاء القبض على «فيصل تاغي» بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات الهولندية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي، حيث تم تحويله إلى النيابة العامة في دبي وتسليمه إلى السلطات القضائية المعنيّة وفق الإجراءات القانونية.

والجدير بالذكر أنّ القيادة العامّة لشرطة دبي كانت قد ألقت القبض على والده رضوان تاغي في عام 2019، الذي يعتبر أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً، والمُدرجة على قوائم «الإنتربول»، ويُعدّ من أشد تلك العناصر لما هو منسوب إليه من جرائم دعت السُّلطات الهولندية إلى وصفه بـ«المجرم الأخطر»، وهو رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية، المسؤولة عن أكثر من 300 جريمة مختلفة منها جرائم الاغتيال والقتل.

كما يصنف والده «رضوان تاغي»، من قبل الإنتربول باعتباره أحد أخطر المطلوبين، وزعيم إحدى العصابات الأشد دموية في العالم، حيث رصدت السُّلطات الهولندية في ذلك الوقت مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه إلى أن تم ذلك على يد شرطة دبي، ويقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد في هولندا.