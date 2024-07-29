بفارق 4 سنوات .. كيف ضبطت شرطة دبي مدير منظمة "ملائكة الموت" ووالده "الأخطر في هولندا"؟

محمد فودة-دبي

بعد أربع سنوات من القبض على رضوان تاغي المصنف بـ" المجرم الأخطر" في هولندا، رئيس منظمة ملائكة الموت إحدى أكثر العصابات دموية وإجراماً هناك ، ألقت شرطة دبي القبض على ابنه فيصل تاغي 24 عاماً الرجل الثاني في التنظيم وخليفة والده ، عقب صدور مُذكرة قبض دولية بحقّه بتهم تضمنت ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وإدارة المنظمة الإجرامية، وذلك بفضل التعاون المُثمر مع كلّ من الشّرطة الهولندية والإنتربول، وتم تسليمه بعد التنسيق بين السلطات في الإمارات وهولندا.

ونزل خبر القبض على رضوان تاغي في عام 2019 من قبل شرطة دبي كالصاعقة على العصابة الإجرامية نظراً لتعقبه سنوات طويلة، وفشل محاولات دولية عدة في القبض عليه، وتم تسليمه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتبدأ رحلة بحث جديدة عن خليفته في التنظيم "تاغي الابن"، وتمكنت شرطة دبي من القبض عليه بعد قرابة أربع سنوات وتحديداً خلال العام الماضي، ومن ثم بدأت إجراءات التسليم القانونية.

ونوه رئيس وزراء هولندا ديك شوف بجهود دولة الإمارات وتعاونها الأمني في مكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية، عقب تسلم السلطات الأمنية الهولندية من شرطة دبي المطلوب لديها "فيصل تاغي"، مُعرباً عن سعادته وتقديره للعلاقات الثنائية المُشتركة بين الجانبين.

وأكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، أن التعاون الأمني يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز روابط العلاقات الدولية وتوطيد الشراكات مع الأجهزة الأمنية والشرطية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالعمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة.

وحول تفاصيل العملية، تحركت شرطة دبي لإلقاء القبض على "فيصل تاغي" بعد تلقي مذكرة ضبط دولية من السُّلطات الهولندية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية بصفتها السُّلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي وتم تحويله إلى النيابة العامّة في دبي وتسليمه إلى السُّلطات القضائية المعنيّة وفق الإجراءات القانونية.

وكانت القيادة العامّة لشرطة دبي ألقت القبض على والده رضوان تاغي في العام 2019، الذي يعتبر أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوب عالمياً، والمُدرج على قوائم "الإنتربول" وتصفه السُّلطات الهولندية بـ "المجرم الأخطر"، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، المسؤولة عن أكثر من 300 جريمة مختلفة منها جرائم الاغتيال والقتل.

كما يصنف الأب "رضوان تاغي"، من قبل الانتربول باعتباره أحد أخطر المطلوبين، وزعيم احدى العصابات الأشد دموية في العالم، ورصدت السُّلطات الهولندية سابقاً مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه إلى أن ضبطته شرطة دبي، ويقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد في هولندا.