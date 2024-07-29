عمار بن حميد يشهد حفل تخريج طلبة "شرطة المستقبل"

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حفل تخريج الطلبة المنتسبين لدورة شرطة المستقبل بنسختها الخامسة و العشرين للذكور و السابعة للإناث في نادي الشرطة بمنطقة الجرف في عجمان.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن دورة "شرطة المستقبل" باتت محطة مهمة في صناعة مستقبل الأجيال، فهي تجعل من أبنائنا وبناتنا عناصر قادرة على البذل والعطاء والدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

وأشاد سموه بجهود القيادة العامة لشرطة عجمان والتي تعبر عن مسؤوليتها المجتمعية ولا تقل أهمية عن أدوارها الشرطية والأمنية المشهود لها كما أثنى على المنظمين والمدربين وأولياء الأمور والقائمين على هذه الدورة واهتمامهم بتنظيم برنامج تدريبي شامل متميز، وتقديم برامج تفيد الطلبة وتدعم قدراتهم البدنية وتعزز معارفهم وثقافتهم.

وقال سمو ولي عهد عجمان: أبناؤنا هم ثروة الوطن وهم ركيزة المستقبل، ومن خلال هذه الدورة نسهم في غرس قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته والتحلي بصفات الشجاعة والفداء واحترام الأنظمة والقوانين، وتأهيل أجيال قادرة على العطاء والبذل ومواجهة التحديات.

وامتدح سموه تميز خريجي هذه الدورة، داعيا إلى مواصلة طريق الاجتهاد لينضموا الى صفوف الشرطة مستقبلا لخدمة الوطن.

حضر مراسم حفل تخريج الطلبة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات ونوابهم وأهالي المنتسبين للدورة.

من جانبه، أعرب قائد عام شرطة عجمان عن سعادته بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي حفل التخريج وتكريم أوائل الطلبة، مؤكدا أن تنظيم دورة شرطة المستقبل جاء لإعداد كوادر مواطنة مؤهلة علميا وبدنيا وأمنيا وإثراء معارفهم ودعم ثقافتهم التربوية والدينية وغرس الأخلاق الحميدة في نفوسهم سواء من الطلاب أو الطالبات.

وكانت فعاليات الدورة انطلقت بالنشيد الوطني الإماراتي، تلته تلاوة عطرة من القران الكريم، ثم عرض مادة فلمية لأنشطة الدورة والبرامج التي تدرب عليها الطلاب خلال فترة الدورة.

وقدم طلاب شرطة المستقبل استعراضا عسكريا مما تعلموه من أداء وفنون عسكرية ومهارات استخدام وفك وتركيب السلاح إلى جانب مشهد تمثيلي قدمه الطلبة لحماية كبار الشخصيات، نال إعجاب الحضور.

وقام الشيخ حميد بن عمار النعيمي يرافقه سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي بتكريم الطلبة المتميزين في الدورة، وتسلم بالنيابة عن سمو ولي عهد عجمان هدية تذكارية من سعادة قائد عام شرطة عجمان بهذه المناسبة.

كما كرم سعادة العميد عبيد حميد المطروشي مدير نادي الشرطة للرياضة والرماية الشركاء والمدربين ومنظمي الدورة وكل من كان له دور في إنجاح هذه الدورة، وأشاد بجهودهم المتميزة، متمنيا لهم دوام التوفيق في تعزيز مسيرة الأمن والأمان.