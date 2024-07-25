9534 مهمة نفذها خبراء محاكم دبي خلال 2023

نفذت دائرة الخبراء بمحاكم دبي 9534 مهمة خلال العام الماضي، من إجمالي 11 ألفاً و488 مأمورية أسندت إليها، وبلغ معدل زمن الإنجاز للمأموريات 45 يوماً، بحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي.

وأفاد التقرير بأنه في ظل حرص محاكم دبي على التفتيش الميداني على مكاتب الخبراء، ارتفع مؤشر الزيارات الميدانية للمكاتب خلال العام الماضي إلى 234 زيارة، ورصدت 61 مخالفة، جرى تصحيح 90% منها، مقابل 209 زيارات في عام 2022.

وتفصيلاً، ذكرت محاكم دبي في تقريرها السنوي لمؤشر أداء العام الماضي، أن دائرة الخبراء تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الخبرات القضائية، وتعزيز دورها في تحقيق العدالة، من خلال المأموريات الموكلة للخبراء، وتتضمن جهود الرقابة والتدقيق، مراقبة المعاينات الميدانية التي بلغ عددها 9500، نفذ منها 5996 معاينة خلال العام الماضي، لافتة إلى هذا المؤشر يعكس التزام الدائرة تعزيز الجودة والمهنية في العمل القضائي عن طريق تمكين الخبرات وتحسين الرقابة والتدقيق، ما يسهم في زيادة ثقة الجمهور في نظام العدالة.

وأشار التقرير إلى إسناد عدد كبير من المهام (المأموريات) للخبراء بواقع 11 ألفاً و488 مأمورية، نفذ منها 9534 مهمة خلال العام الماضي، بمتوسط 45 يوماً لزمن إنجاز هذه المأموريات.

وأكدت المحاكم أن هذا المعدل يعد مؤشراً على الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المهام المسندة للخبراء، إذ يتطلب إنجاز المهام في فترة زمنية محددة مهارات وخبرة تقنية عالية، بالإضافة إلى التخطيط والتنظيم الجيد، وتنوع المهام المسندة للخبراء، بحسب المجال الذي يعملون به.

وأوضحت أن المأموريات تشمل مجموعة واسعة من الأعمال والمهام الخاصة، وتتطلب تحليلاً دقيقاً واستخداماً للمهارات المتخصصة، للتوصل إلى نتائج عالية الجودة.

وبحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي، يصل عدد الخبراء إلى 202 خبير، وتبلغ نسبة التوطين في الدائرة 84% بواقع 179 خبيراً مواطناً.

وأكدت محاكم دبي أن توطين الخبراء يعد جانباً مهماً من استراتيجية التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال تعزيز المواهب المحلية، وتوفير فرص العمل والتطوير المهني.

وأشارت إلى تعيين عدد من الخبراء الجدد في إمارة دبي بواقع 37 خبيراً خلال العام الماضي، تم اختيارهم بناء على خبراتهم ومهاراتهم التخصصية في مجالات عدة، لافتة إلى أن هناك 48 خبيراً مشاركين في مبادرة «عون» التطوعية، بهدف تقديم المساعدة والدعم للمجتمع المحلي عبر خبراتهم المهنية.

وتابعت أنه تم اعتماد 16 جهة خبرة في جدول محاكم دبي، للتعاون مع المؤسسات والدوائر المختلفة بالإمارة، من خلال تقديم الخبرات والاستشارات المتخصصة في القضايا المتعلقة بمجالاتها.

وذكر التقرير أنه في إطار جهود التفتيش الميداني على مكاتب الخبراء في محاكم دبي، تم تنفيذ 234 زيارة ميدانية للتدقيق على المكاتب بارتفاع تصل نسبته إلى 12%، مقارنة بعام 2022 الذي شهد 209 زيارات.

ولفت إلى أنه تم رصد وتوثيق عدد من المخالفات التي تتعلق بأنشطة وإجراءات مكاتب الخبراء بواقع 61 مخالفة خلال العام الماضي، وجرت معالجة 90% من تلك المخالفات بعد المتابعة مع الخبراء وفق إجراءات تصحيحية وتوجيهات للمكاتب، بهدف توفيق أوضاعهم والتزام المعايير والإجراءات المطلوبة.

. 84% نسبة التوطين في دائرة الخبراء بمحاكم دبي، بواقع 179 خبيراً مواطناً.