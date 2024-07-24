شرطة دبي تنظم فعالية «صيفكم أمان»

نظم مجلس الروح الإيجابية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة الراشدية ومبادرة «الشرطي جارك»، فعالية «صيفكم أمان»، وذلك في مركز مردف سيتي سنتر، بحضور مدير مركز شرطة الراشدية، اللواء سعيد حمد بن سليمان، ورئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة أحمد يوسف بوحجير، ونائب رئيس مجلس الروح الإيجابية، النقيب سعيد غدير، وعدد من الضباط والمعنيين.

وشارك في الفعالية 75 متطوعاً من مبادرة «الشرطي جارك»، فيما تضمنت الفعالية توعية أفراد الجمهور بالظواهر السلبية، وتعريفهم بخدمات شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

ونوه اللواء سعيد حمد بن سليمان بالفعالية ودورها في تحصين المجتمع من الظواهر السلبية، والتعريف بالخدمات الذكية العديدة التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع، مشيداً بالمشاركة الفاعلة، وشاكراً مجلس الروح الإيجابية على دوره التوعوي، وإقامة مثل هذه الفعاليات المهمة بالتعاون مع مركز شرطة الراشدية.