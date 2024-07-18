بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

باشرت لجنة المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي، ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 36، ودورة المرشحات التاسعة للعنصر النسائي، إجراء المقابلات الشخصية مع طلبة الثانوية العامة ممن استوفوا الشروط، وذلك في نادي الضباط بمنطقة الجداف.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين الرجالي والنسائي ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، التي أصبحت اليوم وجهة لكل المواطنين من الشباب والشابات الراغبين في الحصول على أعلى مستوى تعليمي وأكاديمي وعسكري متخصص ومتطور.

من جانبه أكد مدير إدارة الاختيار والتوظيف، العقيد حمد بن دعفوس المنصوري، أن الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، تتمثل في أن يكون المرشح من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75%، أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80%، وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق (له/لها) الحكم (عليه/ها) بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأي عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن 17 عاماً، ولا يزيد على 21 عاماً، وألا يقل الطول عن 165 سم للذكور، و155 سم للإناث، ويتناسب مع وزنه، واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي للغة الإنجليزية (Emsat Achieve) على 1100 أو ما يعادلها من شهادة (TOFEL) بمعدل 500 درجة، أو شهادة (ILETS) بمعدل 5 درجات، وأن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي - اللغة العربية (Emsat) على 1000 درجة.

وأضاف أن شروط الاختيار للطلاب والطالبات المرشحين للالتحاق بشرطة دبي، تتمثل في ضرورة اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح، واجتياز الفحوص الطبية بنجاح.