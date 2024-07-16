2.1 مليون مكالمة استقبلتها شرطة دبي في الربع الثاني

كشفت إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي عن تلقي مليونين و100 ألف مكالمة في الربع الثاني من العام الجاري، تم الرد على 97% منها في غضون 10 ثوانٍ.

جاء ذلك اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري، الذي ترأسه مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، ومدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، العميد تركي بن فارس، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، العقيد أحمد المهيري، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، وتنفيذ التوصيات والقرارات السابقة، والاطلاع على المقارنات المعيارية بين مؤشرات أداء الربع الثاني لهذا العام، والربع الثاني من العام الماضي.

واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للعمليات، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية، لما له من أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والوصول إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.

كما اطلع على إحصاءات إدارة مركز القيادة والسيطرة التي أظهرت استقبال المركز مليونين و100 ألف مكالمة في الربع الثاني من العام الجاري، تم الرد على 97% منها في غضون 10 ثوانٍ.

يذكر أن اجتماعات التقييم تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية مُتكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة في شرطة دبي بشكل ربع سنوي، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج.

خليل المنصوري:

. تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.