توليد مياه الشرب من الهواء في استراحات سائقي التوصيل بدبي

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية شراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، ركّبت بموجبها ثلاثة أجهزة لتوليد المياه من الهواء، وتحويلها إلى مياه شرب نقية في استراحات سائقي دراجات التوصيل التي يجري تطويرها ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع.

ووقع الاتفاقية عن الهيئة المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، عبدالله يوسف آل علي، وعن «ماجد الفطيم» مدير تنفيذي للشؤون الحكومية وعقارات الشركات في المجموعة، علي العبدالله.

وتعتمد أجهزة تكثيف المياه من الهواء وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، المقدمة من «ماجد الفطيم»، تقنية مبتكرة لاستغلال الرطوبة الجوية لإنتاج المياه، وتعمل عند درجة حرارة 30 درجة مئوية ونسبة رطوبة تصل إلى 65%، ويمكن لهذه الأجهزة إنتاج نحو 100 لتر من مياه الشرب يومياً.

وقال عبدالله يوسف آل علي: «تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزام الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الممكنات الأساسية لضمان سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات، ما يسهم في توفير نظام نقل آمن ومريح لجميع المقيمين والزوار في دبي، ويجسد ممارسة لقيم المسؤولية المجتمعية من جانب مجموعة ماجد الفطيم. ولا يقتصر أثر هذا الحل المستدام على توفير مياه شرب آمنة لسائقي دراجات التوصيل فحسب، بل يسهم أيضاً في تقليل البصمة البيئية».

وتأتي مبادرة الهيئة لإنشاء 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات التوصيل في إطار جهودها لتنظيم وتعزيز سلامة قطاع التوصيل الذي يشهد نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، كما تأتي المبادرة ضمن سياق إسعاد هذه الفئة من السائقين، علماً أن الهيئة انتهت من تشييد عدد من مرافق الاستراحات في الوقت الحاضر، ومن المقرر استكمال تشييد بقية الاستراحات على ثلاث مراحل.

. 100 لتر من مياه الشرب يومياً تنتجها أجهزة تكثيف المياه من الهواء.