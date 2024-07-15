شرطة دبي تستقبل 2.1 مليون مكالمة في الربع الثاني

استقبلت شرطة دبي 2.1 مليون مكالمة في الربع الثاني من العام الجاري تم الرد على 97% منها في غضون 10 ثوان حسب احصائيات إدارة مركز القيادة والسيطرة.

جاء ذلك خلال اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثاني من العام الجاري برئاسة سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي وحضور سعادة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة وعدد من الضباط.

ناقش الاجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، وتنفيذ التوصيات والقرارات السابقة، والاطلاع على المقارنات المعيارية بين مؤشرات أداء الربع الثاني لهذا العام ومثيله من العام الماضي.

واستعرض اللواء المنصوري المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للعمليات، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية لما له من أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي والوصول إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي .