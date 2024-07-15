خبير من شرطة أبوظبي أول إماراتي ضمن فريق المراجعة والتعاون الدولي في مجموعة العمل المالي

أعلنت القيادة العامة شرطة أبوظبي عن تعيين الرائد سعد أحمد المرزوقي، مدير فرع طلبات القضايا الدولية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، عضواً في فريق المراجعة والتعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (الفاتف).

ويمثل الرائد المرزوقي أول خبير إماراتي ينضم إلى فريق المراجعة والتعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي، ما يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.

وبهذا التعيين سيشارك الرائد المرزوقي في مجموعة العمل المالي لدعم الدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. وسيشارك في بعثة المجموعة المشتركة التابعة للفريق والخاصة بإفريقيا والشرق الأوسط لتقييم خطة عمل إحدى الدول الإفريقية.

وهنّأ سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القيادة العامة لشرطة أبوظبي والرائد المرزوقي على تعيينه، مثمناً دور دولة الإمارات في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجرائم المالية.

وأوضح أن دولة الإمارات تُعدّ شريكاً موثوقاً وملتزماً في مكافحة الجرائم المالية، ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا على المستوى الحكومي، وفي المنظمات المتعددة الأطراف.

وأشار إلى ان الخبراء من دولة الإمارات يقدمون مساهمات مهمة، ويعرضون خبراتهم وتجاربهم المكتسبة من خلال جهودهم الوطنية في منع ومكافحة هذه الجرائم، حيث استثمرت دولة الإمارات في تطوير رأس مالها البشري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال رسم خطط التدريب، وتنفيذ التدريب في أماكن العمل، لتنمية القدرات اللازمة في نظامنا الوطني لمكافحة الجرائم الحالية والمستقبلية.

وأوضح سعادة الزعابي أن تعيين الرائد المرزوقي عضواً في فريق المراجعة والتعاون الدولي يمثّل نموذجاً يثبت المعايير العالية التي فرضتها أجهزة إنفاذ القانون والجهات المختصة في دولة الإمارات.

وأشاد الرائد المرزوقي بدور المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره جهة رائدة على الصعيد الوطني وضمانة في مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات، وأثنى على جهود المكتب في تطوير الكوادر الإماراتية وبناء القدرات البشرية.

وأعرب الرائد المرزوقي عن اعتزازه بالعضوية مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الوطني يؤكَّد مدى الاعتماد على الكوادر الإماراتية في العمل الشرطي والأمني عالمياً والارتقاء بملف دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسل الأموال، لافتاً إلى أن الاختيار جاء نتيجة للسمعة العالية عالمياً للقيادة العامة لشرطة أبوظبي نتيجة تميزها بالاحترافية واتقان الأداء.

ورحَّب الرائد المرزوقي بالثقة الممنوحة للخبراء الإماراتيين العاملين في مجالَي إنفاذ القانون والأمن الدوليين، وقدم الشكر للقيادة الشرطية، على دعمها ورعايتها المستمرة للكوادر الوطنية، لتحقيق الإنجازات التي تعتز بها دولة الإمارات العربية المتحدة محلياً ودولياً مثمناً انجازات الدولة الريادية والدولية في مكافحة غسل الأموال.