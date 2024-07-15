أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالشراكة والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية لتوسيع مشاركة الشباب من القطاعين الحكومي والخاص في «جاهز»، المنصة الوطنية الأكبر لتطوير مهارات ومواهب المستقبل في دولة الإمارات، وذلك ضمن المشاريع المعتمدة «للأجندة الوطنية للشباب 2031»، بهدف تعزيز إسهامات الشباب الإماراتي في مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، من خلال الاستفادة من فرص تطوير وصقل مهاراتهم المستقبلية، وفق أحدث البرامج والمحتوى التفاعلي الذي تتيحه المنصة.

وستركز المبادرات الجديدة عبر منصة «جاهز» على إشراك الشباب الحريصين على استثمار الفرص لتطوير قدراتهم المستقبلية، إذ سيتم العمل على تصميم برامج مستقبلية نوعية لتنمية مواهبهم وتلبية طموحاتهم، كما تقدم لهم فرصة تطوير مهارات تخصصية متقدمة تسهم في تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

وأكدت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليلى السويدي، أن توسيع مشاركة الشباب في منصة «جاهز» يعكس نهج التنوع والشمولية في صناعة الفرص وتعزيز مهارات المستقبل في جميع القطاعات، بما يترجم حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستثمار في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم بالمهارات الاستراتيجية والفرص التي تكفل مشاركتهم في دفع المسيرة التنموية في الدولة، انطلاقاً من مواقعهم في الجهات الحكومية والخاصة».

وتابعت: «تمكين الشباب للمستقبل في منصة (جاهز) يرسخ ثقافة التعلم المستمر والتطوير الذاتي، ويسهم في دفع جهود التحول المؤسسي نحو تحقيق الجاهزية للمستقبل، من خلال رفع الكفاءة والأداء وتطوير قدرات إيجاد الحلول المستدامة، بهدف مواكبة تحديات العصر الرقمي وقيادة تحولاته نحو الفرص التي تعزز مكانة دولة الإمارات المرموقة في مجالات التنمية والريادة العالمية».

من جانبه قال القائم بمهام مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي: «إن الاستثمار في الشباب من خلال أجندة وطنية خاصة بهم يمنحهم الفرص لتأهيل قدراتهم واكتساب الخبرات، ويسرّنا أن نكون جزءاً من توسيع مشاركة الشباب في منصة (جاهز) الهادفة إلى تطوير مهاراتهم ومواهبهم، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل في القطاعين الحكومي والخاص، لذلك ندعوهم للانضمام إلى المنصة والاستفادة من البرامج والفرص التدريبية المتاحة، ونتطلع إلى رؤية إسهاماتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات».

وتأتي مبادرات «جاهز» الأخيرة في إطار اتفاقية التعاون بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، الرامية إلى تمكين الشباب بمهارات المستقبل، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من منصة «جاهز» المعززة بتجارب رقمية تفاعلية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات وتطلعات الموظفين، حيث تعتمد المنصة في نسختها الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى تعليمي شخصي يتماشى مع مسار كل موظف.