برامج ومشاريع ذكية لشرطة دبي لإسعاد موظفيها والارتقاء بالأداء

أشاد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، بالدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الأمني، من خلال المساهمة في استحداث برامج ومشاريع ذكية تحقق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد اللواء صالح مراد خلال لقائه، مع موظفي الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج «قريبون منكم»، الذي يهدف إلى إسعاد الموظفين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومعرفة احتياجاتهم، أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات الدورية مع موظفي مختلف الإدارات ومراكز الشرطة لمعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم وتحدياتهم وتشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم.

وأضاف أن شرطة دبي تقدر جهد كل شخص يعمل بجد واجتهاد، مؤكداً أن شرطة دبي تولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً، كونها تدرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء في العمل.

وقال إن من بين هذه اللقاءات والنزول الميداني مع الموظفين يأتي برنامج «قريبون منكم» الذي يهدف إلى إسعاد الموظفين ومعرفة احتياجاتهم، ويشمل البرنامج اللقاء مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف تحقيق استدامة السعادة الوظيفية والارتقاء بالأداء.