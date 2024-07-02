لطيفة بنت محمد تكرم "إقامة دبي"

كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر الهيئة في حي دبي للتصميم، تقديرا لمساهماته وجهوده في دعم ملفات "دبي للثقافة" في برنامج دبي للتميز الحكومي، ما ساهم في رفع تنافسيتها وأثمر عن ارتقائها لفئة التميز في البرنامج وعزز مكانتها بين مؤسسات ودوائر حكومة دبي.

وكان فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قد ساهم من خلال مبادرة "شركاء الريادة" لبرنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تدريب كوادر وموظفي "دبي للثقافة" لتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مجالات التميز ومتابعتها باستمرار، من خلال عمليات التقييم الذاتي التي قام بها خبراء "فريق الإقامة" لقياس مستويات النضج في التميز المؤسسي، وتحقيق النمو الإيجابي في تطبيق منظومة برنامج دبي للتميز الحكومي لدى الهيئة، حيث شكلت الشراكة بين الطرفين نقطة تحول في آليات عمل "دبي للثقافة"، ما ساهم في تعزيز مهنية وشفافية فرق عملها وترسيخ ثقافة التميز فيها.

وتساهم مبادرة "شركاء الريادة" في تعزيز مبادئ العمل الجماعي ونقل وتبادل المعرفة بين مؤسسات ودوائر حكومة دبي، والارتقاء بأداء الجهات الحكومية وتوطيد علاقات الشراكة بينها، وتمكين كافة الدوائر من تطوير أدائها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب التي تعزز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور، ما يعكس ريادة دبي ومكانتها العالمية كوجهة مثالية للعيش والعمل والترفيه.